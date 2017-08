Coppa Italia, Lecce vince a Vercelli

VERCELLI, 5 AGO - Il Lecce, con una doppietta dell'ex Di Piazza, batte 2-1 la Pro Vercelli al "Piola" e si qualifica per il terzo turno di Coppa Italia. Ai piemontesi non basta un buona avvio di gara (conclusione di Mammarella deviata e palo di Firenze) per piegare un Lecce abile a capitalizzare con Di Piazza due occasioni: al 35' di testa, e in entrata di rapina sfruttando un errore di Legati. Inutile il 2-1 di Firenze e il forcing finale della Pro. Passa il Lecce che sfiderà la vincente di Venezia-Pordenone.