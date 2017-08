Borussia ko a rigori,Supercoppa a Bayern

DORTMUND (GERMANIA), 6 AGO - Il Bayern Monaco ha vinto la Supercoppa di Germania battendo il Borussia Dortmund per 5-4 dopo i calci di rigore. Decisivi sono risultati gli interventi del portiere dei bavaresi Sven Ulreich, che ha neutralizzato due tiri dal dischetto dei rivali in giallonero. Il match era finito in parità, 2-2. Al gol iniziale del talento statunitense Pulisic aveva replicato il terribile ex Lewandowski, rete che è stata convalidata dopo che l'arbitro ha fatto ricorso al sistema Var per un sospetto fuorigioco del polacco. Nella ripresa Aubameyang, su perfetto assist di Dembelè, aveva portato in vantaggio il Borussia ma un'autorete di Piszczek nel recupero aveva permesso al Bayern di pareggiare. Poi l'epilogo ai penalty. "Abbiamo giocato con una squadra aggressiva - ha commentato il tecnico del Bayern Carlo Ancelotti - ma il calcio non è solo fisicità: c'è il carattere, la mentalità, la strategia. Quando vinci è sempre meglio dopo troppe chiacchiere. Ma quando arrivano le partite ufficiali il Bayern è pronto".