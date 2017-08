Ancora gol Immobile,Lazio vince a Malaga

ROMA, 5 AGO - La Lazio si aggiudica il trofeo Costa del Sol vincendo per 1-0 alla Rosaleda contro il Malaga. A decidere il match, una rete di Ciro Immobile (sempre a segno nelle sette amichevoli finora disputate dai biancocelesti) siglata al 55' su preciso lancio di Lucas Leiva. Buona anche l'intesa tra il bomber partenopeo e Keita Balde, che nel primo tempo ha colpito anche un palo. Era l'ultima sfida amichevole per la Lazio, da lunedì i biancocelesti metteranno nel mirino la Juventus in vista della Supercoppa italiana da disputare domenica prossima allo stadio Olimpico di Roma.