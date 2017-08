Amichevoli, Udinese-Az Alkmaar 1-2

UDINE, 05 AGO - Una gara giocata in avanti, con innumerevoli occasioni da rete, non basta all'Udinese per evitare la sconfitta nell'amichevole con l'Az Alkmaar. Finisce 1-2 in favore della formazione olandese che milita in Eredivisie, il massimo campionato olandese. Al doppio vantaggio ospite con i gol di Vejinovic e Van Overem nel primo tempo, risponde Perica in avvio di ripresa che accorcia le distanze su rigore. L'amichevole segna anche l'esordio in bianconero del neoacquisto Bajic, ufficializzato ieri e subentrato al 28' della ripresa a Lasagna, autore di una buona prova. Per il bosniaco, 17 gol nell'ultima stagione con la maglia del Konyaspor, una ventina di minuti per prendere confidenza con i meccanismi della squadra.