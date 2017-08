Treno fermo 2 ore Lombardia e Piemonte

MILANO, 5 AGO - Il treno 35049 Milano-Marsiglia è rimasto bloccato oggi pomeriggio per quasi due ore sotto il sole fra le stazioni di Voghera (Pavia) e Tortona (Alessandria). A bordo, da quanto si è appreso, c'erano circa 500 persone. Alcuni hanno denunciato una situazione insopportabile all'interno dei vagoni per il troppo caldo. Il convoglio, che si è bloccato per un guasto al locomotore, come ha fatto sapere Trenitalia, è riuscito poi ad arrivare alla stazione di Tortona, dove ora si attende un locomotore di soccorso. A bordo, informa il 118 di Alessandria intervenuto con due ambulanze, non sono state rilevate emergenze sanitarie. La Protezione civile e la Prefettura hanno attivato il protocollo di assistenza e stanno distribuendo acqua e generi di conforto.