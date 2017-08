Rogo Capena,disposta evacuazione centro

ROMA, 5 AGO - Desta ancora forti preoccupazioni il maxi rogo di sterpaglie sviluppatosi ieri nel primo pomeriggio alle porte di Roma tra Capena e Morlupo, tanto che il sindaco di Capena, Roberto Barbetti ha disposto l'evacuazione del centro storico. Lo riferisce, in una nota, la Protezione civile della Regione Lazio spiegando che sono ancora al lavoro per domare le fiamme 3 elicotteri regionali, 1 Canadair del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e da terra sono attive 20 associazioni con circa 100 volontari della protezione civile che stanno lavorando con 2 autobotti e vari pick up a protezione della cittadinanza. Sui molti incendi che quest'anno stanno flagellando il Lazio è intervenuto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che ha chiesto "subito pene più severe per questi mascalzoni dei piromani".