Cadavere legato a un sasso in fiume

RAVENNA, 5 AGO - Il cadavere di un uomo legato ad un sasso è stato scoperto nelle acque dei Fiumi Uniti di Ravenna. A scoprire il corpo sono stati questa mattina tre pescatori che erano in un capanno sull'argine. Il cadavere era in stato di decomposizione e si sarebbe trovato in acqua da una decina di giorni. In base ad un documento ritrovato si tratterebbe di un cittadino russo sui 50 anni. La Procura ha disposto un'autopsia per cercare di capire se si tratta di suicidio o di un omicidio. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, il medico legale e il Pm di turno Cristina D'Aniello. Peraltro non molto distante, nella acque del fiume ieri sera era stato trovato il corpo di un 35enne che si era allontanato da casa da un paio di giorni. In questo caso è ritenuta quasi sicura l'ipotesi del suicidio.