Anarchici fermati,solo uno resta carcere

FIRENZE, 5 AGO - Dei sei anarchici fermati a Firenze giovedì scorso nell'operazione per le indagini sull'ordigno rudimentale che ferì gravemente un artificiere della polizia il Capodanno scorso e per il lancio di molotov contro la caserma dei carabinieri di Rovezzano il 21 novembre scorso, ne rimane in carcere solo uno. Il gip oggi non ha infatti convalidato il fermo per gli altri cinque, non rilevando l'esistenza nei loro confronti di gravi indizi. I sei erano stati fermati giovedì scorso a Firenze, nel corso di un'operazione scattata giovedì scorso a seguito di indagini di digos e ros, con pure il blitz nell'immobile occupato la Riottosa al Galluzzo, che aveva portato in carcere anche altre due persone, una bloccata in Salento, l'altra a Roma. per quest'ultimi due udienze di convalida rispettivamente a Lecce e nella Capitale.