Tettamanzi: martedì alle 11 i funerali nel Duomo di Milano

MILANO, 5 AGO - I funerali del cardinale Dionigi Tettamanzi, l'ex arcivescovo di Milano morto oggi, si terranno martedì 8 agosto alle 11 nel Duomo di Milano e saranno presieduti dall'amministratore apostolico, cardinale Angelo Scola, e concelebrati - tra gli altri - dall'arcivescovo eletto di Milano, monsignor Mario Delpini. Al termine della celebrazione Tettamanzi verrà sepolto in Duomo, sul lato destro della cattedrale, ai piedi dell'altare Virgo Potens dove è presente anche l'urna del beato cardinale Schuster. Da oggi è aperta la camera ardente presso la cappella di Villa Sacro Cuore di Triuggio, in Brianza, la 'Casa di spiritualità della Diocesi' dove Tettamanzi si era ritirato dopo la fine del mandato. All'interno di Villa Sacro Cuore e alla camera ardente - spiega la Diocesi in una nota - non sono ammessi fotografi e operatori tv e quindi non è possibile realizzare immagini. (ANSA).