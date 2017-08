Caldo: E-R, anche domenica forte disagio

BOLOGNA, 5 AGO - "Persistono condizioni di forte disagio bioclimatico sulle zone di pianura nonostante un leggero calo nelle temperature massime, che si manterranno comunque tra 35 e 38 gradi ma con valori di umidità relativa ancora alti, soprattutto durante le ore notturne. Condizioni in miglioramento nelle aree collinari e stazionarie sulla costa". Lo prevede la nuova allerta meteo diffusa da Regione Emilia-Romagna e Arpae, valida per le 24 ore di domenica. Dal pomeriggio è previsto "un aumento dell'instabilità con attività temporalesca in transito da ovest verso est con possibilità di fenomeni localmente intensi, in particolare sulle zone di pianura. Si segnala, oltre alle possibili raffiche associate all'attività temporalesca, un aumento della ventilazione da Nord-Est dalla sera su mare e fascia costiera con vento medio di 22-25 nodi (40-50 Km/h) e mare molto mosso al largo (altezza dell'onda prevista circa 2 m)". Tendenza all'attenuazione dei fenomeni nelle successive 48 ore.