N'Koulou, onorato di essere al Torino

TORINO, 5 AGO - L'obiettivo è quello di "fare una bella stagione col Torino, società dalla storia importante e squadra con tanti giovani di qualità e giocatori più esperti". Nicolas Alexis Julio N'Koulou, il difensore camerunense acquistato dall'Olympique Lione, si presenta così ai suoi nuovi tifosi. "Sono super motivato, non vedo l'ora di iniziare questa mia nuova esperienza - sono le parole pronunciate al sito internet del club granata - con il Toro in un campionato bello e difficile come la serie A. Porto tutto il mio entusiasmo e la voglia di mettermi subito a disposizione dell'allenatore e dei compagni - sottolinea il difensore - sono onorato di far parte della famiglia del Toro". "N'Koulou è un difensore centrale di caratura internazionale - dice il presidente granata Urbano Cairo - E' un prospetto di valore, per età ed esperienza, che va a rinforzare ulteriormente il nostro reparto arretrato. A nome di tutta la società sono felice di accoglierlo con il più cordiale benvenuto".