Nonno muore e lui si perde,12/enne salvo

AOSTA, 5 AGO - Durante una passeggiata nei boschi di Introd il nonno si è accasciato a terra per un malore che si è rivelato mortale e lui, un dodicenne di Milano - per cercare copertura della rete telefonica - si è allontanato fino a perdere l'orientamento. I fatti nel primo pomeriggio: grazie alle indicazioni che il ragazzino ha saputo poi fornire alla Centrale unica del soccorso, è stato localizzato, avvistato dell'elicottero della protezione civile e raggiunto dai vigili del fuoco. Si trovava lungo la strada poderale che collega Introd a Rhemes-Saint-Georges. In buone condizioni di salute ma evidentemente spaventato e confuso, è stato visitato dal medico dell'elisoccorso, affidato alle cure dello psicologo del Nucleo psicologico dell'emergenza e accompagnato a casa dai parenti, con cui è in vacanza.