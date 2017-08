Juve, dal Vicenza ecco Matteo Anzolin

VICENZA, 5 AGO - La Juventus a acquisisce dal Vicenza Matteo Anzolin, classe 2000, ruolo difensore centrale. Secondo una nota della società veneta la formula è quella del prestito con diritto di riscatto a favore del club bianconero. Anzolin, proprio ieri convocato per le prime amichevoli della nuova nazionale under 18 e che in passato ha già giocato con l'Italia under 16 e under 17, è considerato uno dei futuri talenti del calcio italiano. Il neo-juventino sarà aggregato, almeno inizialmente, alla squadra Primavera bianconera.