Migranti, gente 'caccia' titolare coop

ALBENGA (SAVONA), 5 AGO - Una scritta sull'asfalto, contenente insulti verso i profughi è comparsa stamani sull'asfalto di viale Che Guevara a Albenga (Savona). La scritta è stata tracciata in rosso nei pressi di un immobile di proprietà di un privato, immobile nel quale potrebbe trovare accoglienza una decina di richiedenti asilo. Una ipotesi che ha scatenato la rabbia degli abitanti della zona tanto che il rappresentante della cooperativa che dovrebbe ospitare i migranti e che ha tentato di spiegare la situazione a una settantina di cittadini arrabbiatissimi ha preferito allontanarsi. Per il sindaco Giorgio Cangiano "Albenga si trova a fare i conti con un contesto molto particolare. Sul nostro territorio c'è già un alto numero di extracomunitari irregolari. Certamente non hanno nulla a che fare con i migranti che potrebbero arrivare, ma queste presenze rappresentano un carico molto pesante da gestire sotto l'aspetto dell'ordine pubblico".