Fiorentina: Sundas, ci tiriamo fuori

FIRENZE, 5 AGO - "La cordata di imprenditori italiani ritira la proposta di acquistare la Fiorentina". Lo si legge in una nota inviata da Sport Man. "Con molta amarezza e tristezza annunciamo che la cordata di imprenditori italiani che avevano intenzione di acquistare la Fiorentina ritirano ufficialmente la proposta", afferma Alessio Sundas, agente Fifa e responsabile della Sport Man, che, a nome dei tre operatori economici che avevano chiesto un incontro alla famiglia Della Valle, ha illustrato come "la trattativa sia naufragata ancora prima di partire". "Siamo dispiaciuti - dice - che i proprietari della Fiorentina non abbiano tenuto nella debita considerazione una proposta seria che giungeva da imprenditori titolari di aziende quotate in borsa e pronti a mettere 100 milioni di euro sul tavolo. Al di là di una generica lettera in cui si chiedevano e credenziali della cordata di imprenditori, dai proprietari della società viola non abbiamo altri avuto riscontri. Crediamo sia giunto il momento di fare un passo indietro".