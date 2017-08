Salvano donna e rischiano annegare,gravi

BRESCIA, 5 AGO - Sono in gravi condizioni due ventenni che sono stati salvati mentre stavano annegando nel lago di Iseo, a Marone nel Bresciano. Sono stati rianimati e portati in ospedale. I due si sarebbero tuffati in acqua per salvare una ragazza in difficoltà e a loro volta, dopo aver portato a riva la donna, avrebbero accusato problemi.