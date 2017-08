Sisma, archiviata inchiesta Amandola

ASCOLI PICENO, 5 AGO - Su richiesta della Procura della Repubblica, il tribunale di Ascoli Piceno ha archiviato l'inchiesta sui danni riportati dal Corpo F dell'ospedale di Amandola (Fermo) in occasione del terremoto del 24 agosto 2016. Disastro colposo e frode in pubbliche forniture i reati che la procura ipotizzava a carico del titolare di una ditta costruttrice e del direttore dei lavori e progettista dell'ala del nosocomio che ospitava la Rsa. Decisiva per l'archiviazione la consulenza tecnica dei periti.