Incendio vicino a Pesaro, 70 evacuati

PESARO, 5 AGO - Settanta persone fra residenti del paese di Casteldimezzo e turisti di un camping sono stati evacuati nella notte dai vigili del fuoco e dalla Protezione civile per il furioso incendio che ha devastato il Colle San Bartolo, un'area verde di inestimabile pregio in provincia di Pesaro Urbino: sono stati portati nel vecchio Palasport pesarese. Nessuno è rimasto ferito, ma la paura è stata tanta, soprattutto per 9 persone che si trovavano nel locale il 'Circolino', fra Fiorenzuola di Focara e Vallugola, soccorse dalla motovedetta Cp 872 della Capitaneria di porto e da altri gommoni. Il 'Circolino' è andato distrutto. Estese lungo un fronte di circa 3 km, le fiamme non sono state ancora domate, nonostante il gran lavoro dei vigili del fuoco giunti anche da Rimini. Stamani sono arrivati due Canadair da Roma e un elicottero dei Vvf da Bologna. Chiusa al transito la Strada Panoramica. Nessun problema al momento per il porticciolo di Vallugola, dove spesso Valentino Rossi attracca con il suo yacht.