Precipita 2/o piano, grave ragazza Usa

FIRENZE, 5 AGO - Una turista americana di 24 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale fiorentino di Careggi dopo che la notte scorsa è caduta dalla finestra al secondo piano di un hotel nel centro storico del capoluogo toscano dove era ospite insieme al fidanzato e a familiari di quest'ultimo. Al momento l'ipotesi fatta dalla polizia è che potrebbe trattarsi di una caduta accidentale: un testimone, si spiega dalla questura, ha riferito di aver notato, intorno alle 2.30, la giovane aprire la finestra e tentare di sedersi a cavalcioni su un parapetto. La ragazza avrebbe perso però l'equilibrio cadendo a terra, in una corte interna dell'albergo, situato in via dei Fossi. Lo stesso testimone avrebbe riferito di non aver notato altre persone accanto alla giovane quando si è aperta la finestra. Sono intervenuti, oltre a polizia e sanitari, anche i vigili del fuoco.