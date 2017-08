E.League: Milan-Shkendija andata in casa

MILANO, 4 AGO - Inversione di campo per il playoff di Europa League tra Milan e i macedoni dello Shkendija. Nonostante siano testa di serie i rossoneri dovranno disputare in casa la gara di andata, prevista per il 17 agosto, e giocheranno in trasferta il ritorno, in programma il 24 a Skopje. Alla base della decisione presa dall' Uefa l'indisponibilità della "Telekom Arena" di Skopje per il 17 agosto: in quella stessa giornata scenderà in campo il Vardar contro il Fenerbahce in un'altra partita valida per i playoff di Europa League. Contro lo Shkendija, Montella potrà contare sia su Bonucci sia su Biglia: entrambi i giocatori saranno inseriti nella lista Uefa dopo il deposito delle fideiussioni ottenute da Banca Ifis. A seguito dell'inversione il Milan potrebbe chiedere alla Lega Serie A di anticipare a domenica 20 agosto la prima giornata di campionato contro il Crotone, attualmente prevista per lunedì 21 agosto alle 20.45.