Libia: ricognizione nave italiana procede regolarmente

ROMA, 4 AGO - Procede "regolarmente" la missione di ricognizione della nave italiana Comandante Borsini in Libia finalizzata a preparare il campo, "su richiesta e d'intesa con la controparte", alla imminente missione di supporto alla Marina e alla Guardia Costiera libiche. Lo apprende l'ANSA da fonti qualificate, secondo cui non vi è allo stato alcuna ripercussione sul normale andamento delle attività in seguito alle dichiarazioni di alcuni esponenti locali che hanno espresso contrarietà alla presenza della nave militare italiana.