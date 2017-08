Amichevole Torino-Huddersfield 2-2

TORINO, 4 AGO - E' terminata in parità l'amichevole disputata dal Torino in Austria contro gli inglesi dell'Huddersfield. Allo stadio di Jenbach i granata non sono andati oltre il 2-2. Di Edera e di Obi i gol della squadra di Mihajlovic, che per due volte si è fatta raggiungere dall'avversario neopromosso in Premier League. In campo le seconde linee per valutare se rientrano nel progetto del tecnico, ancora alla ricerca di qualche rinforzo dal mercato. Soprattutto in difesa, reparto ancora alla ricerca dei giusti interpreti e del giusto equilibrio. Per il Torino, al di là del risultato, si è comunque trattato di un buon test in vista di quello, più probante, di domenica contro i tedeschi del Friburgo, ultima amichevole prima del debutto ufficiale di venerdì prossimo in Coppa Italia. In campo non si è ancora visto Belotti, fermato nei giorni scorsi da un lieve problema muscolare. In gol per gli inglesi Kachunga al 36' del primo tempo e Mouniè al 10' della ripresa.