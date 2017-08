Rogo vicino campo scout, 11 in ospedale

MARRADI (FIRENZE), 4 AGO - Sono una settantina i bambini del gruppo scout di Pontassieve che sono stati evacuati dall'eremo di Gamogna a seguito dell'incendio scoppiato qualche ora fa a Marradi. Con loro anche sei suore. Di questi, 11 tra i 10 e i 20 anni sono rimasti lievemente intossicati e sono stati trasferiti all'ospedale di Faenza, che è il più vicino alla zona, in osservazione. Pullmini di Anpas e Misericodie, fa sapere la Regione Toscana, stanno trasferendo tutto il resto del gruppo al Centro operativo di Marradi dove è stato allestito un punto medico e i bambini verranno comunque visitati. Quindi i minori potranno tornare a casa con i genitori che si stanno recando sul posto per riprenderli. Per spegnere l'incendio, che si è sviluppato dopo le 12,30, sul posto anche due elicotteri.