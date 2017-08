Rosato, forza anti-Pd aiuta destre e M5s

ROMA, 4 AGO - "Sembrava attesa come la telefonata tra Putin e Trump...Battute a parte, si organizzino come credono. Certo l'unico argine alla destra e al populismo è il Pd e la nascita di una forza a sinistra contro il Pd favorisce solo le destre e M5S". Così il capogruppo Pd alla Camera Ettore Rosato risponde a chi gli chiede una valutazione dopo la telefonata ieri tra Giuliano Pisapia e Roberto Speranza per il rilancio di un nuovo soggetto a sinistra del Pd.