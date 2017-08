Giovane italiana morta a Glasgow, 'non è omicidio'

LONDRA, 4 AGO - "Non è morta in circostanze sospette" Debora Rastelli, l'italiana di 25 anni trovata senza vita nella sua abitazione di Glasgow. Lo ha dichiarato all'ANSA una portavoce della polizia scozzese, che non ha ancora stabilito le cause del decesso ma esclude si sia trattato di un fatto di sangue.(ANSA).