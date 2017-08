Terremoto: si inaugura chiesa Pescara T.

PESCARA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 4 AGO - Sarà inaugurata ufficialmente domenica 6 agosto la nuova Chiesa di Pescara del Tronto, con una messa presieduta dal vescovo Giovanni D'Ercole, alle 10:30 del mattino. Un ulteriore segno di speranza e di ripresa, dopo il matrimonio celebrato il 29 luglio per il paese che più di tutti, il 24 agosto di un anno fa, ha pagato le conseguenze del terremoto. L'inaugurazione della Chiesa parrocchiale di Pescara del Tronto vuole rappresentare un passo importante nella ricostruzione, non solo materiale, di una Comunità che vuole tornare a vivere dopo la tragica esperienza di un anno fa. La messa sarà trasmessa in diretta dall'emittente Telepace (anche in streaming su www.telepace.it o www.telepaceverona.it o sul satellite: canale 515 del decoder Sky Hd). L'emittente ha interamente sostenuto economicamente la costruzione dell'edificio sacro.