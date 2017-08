Roma: Procura Roma apre fascicolo su Ipa

ROMA, 4 AGO - Dopo l'esposto presentato dalla sindaca Virginia Raggi la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per indagare sull'operato dell'Ipa, l'istituto di previdenza e assistenza per i dipendenti di Roma Capitale. Il fascicolo è senza indagati, nè ipotesi di reato. Nell'esposto presentato ieri dalla sindaca Virginia Raggi vengono segnalate alcune presunte anomalie di carattere tributario. Il fascicolo è stato assegnato dal procuratore aggiunto Rodolfo Maria Sabelli, capo del pool specializzato in reati tributari, ad un sostituto. Tra le presunte incongruenze segnalate, e riferite ad epoche precedenti l'attuale amministrazione capitolina, quelle relative all'accesso al credito e le modalità di assegnazione di alcuni appalti.