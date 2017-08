Gentiloni, per Bagnoli grande operazione rigenerazione

ROMA, 4 AGO "Quello di oggi è un passo molto importante per un progetto davvero strategico come quello della bonifica e rigenerazione di Bagnoli. Ho ritenuto giusto che a suggellare questa tappa fosse una riunione simbolica a Palazzo Chigi". Così il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, si è espresso durante la Cabina di regia a Palazzo Chigi su Bagnoli. "Siamo di fronte ad una grande operazione di rigenerazione urbana - ha proseguito il premier - davvero impressionante per le dimensioni dell'area, che mira a tutelare innanzitutto la salute dei cittadini con il recupero ambientale".