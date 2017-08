Neymar, Psg tra scelte più difficili della mia vita

PARIGI, 04 AGO - A Parigi sarà "molto felice": lo ha detto Neymar in conferenza stampa a Parigi. E però - ha continuato - "è stata una delle decisioni più difficili della mia vita perché a Barcellona avevo amici e stavo molto bene in quel club". "Sono stati momenti di tensione, per decidere sul da farsi della mia vita, lascio molti amici dietro alle spalle, ma il calcio è cosi'", ha insistito davanti ai giornalisti. "Ho sentito che era il momento di andare via, di cercare nuove sfide, andare a cercare qualcosa di diverso". E' quello che "il mio cuore mi ha detto di fare". E ora "qui mi sento già come a casa".