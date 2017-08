Neymar, il mio cuore mi ha portato a Parigi

PARIGI, 4 AGO - "Sono molto , molto felice" per questa "nuova sfida". "Mi mancano le parole per esprimere quello che sento oggi nel cuore. Ho fretta di cominciare a giocare con i miei compagni del Psg". Lo ha detto Neymar in conferenza stampa al Parco dei Principi. "Voglio una sfida piu' grande, il mio cuore ha orientato la mia decisione e mi ha portato qui, anche se vi garantisco che non è stato affatto facile lasciare Barcellona", ha aggiunto.