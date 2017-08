Netturbino coltiva mille piante cannabis

MILANO, 4 AGO - Un uomo di 51 anni, di professione netturbino, è stato arrestato dai carabinieri a Ossona (Milano) perché nella sua abitazione, in campagna, è stata trovata una piantagione con oltre mille piante di marijuana. Per scoprirla, e per non farsi notare, i carabinieri hanno utilizzato un drone filmando così la piantagione dove svettavano piante di cannabis ormai mature e alte quasi 2 metri e mezzo. Nei confronti dell'uomo i carabinieri di Corbetta (Milano) dovranno ora svolgere accertamenti investigativi per capire eventuali suoi collegamenti con giri di spaccio criminali. Il netturbino, infatti, pur avendo un precedente proprio per produzione e spaccio di droga, conduce una vita regolare presentandosi al lavoro e senza particolari eccessi. Gli investigatori non escludono che possa soltanto prendersi cura della piantagione per conto terzi.