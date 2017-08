Spari su peschereccio: giunto a Lampedusa,video inseguimento

PALERMO, 4 AGO - E' giunto stamane a Lampedusa il peschereccio di Mazara del Vallo (Tp) Anna madre che è stato vittima di un tentativo di abbordaggio da parte delle autorità doganali tunisine l'altro ieri verso le 19 in alto mare a circa 30-35 miglia Nord-Est dalla località tunisina di Zarzis. Il comandante Giacomo Giacalone ha reso noto un video, realizzato da un membro dell'equipaggio cellulare, in cui si vede l'inseguimento da parte della motovedetta e si sentono i colpi di arma da fuoco. Il comandante è stato interrogato dalle autorità marittime. Il peschereccio è già ripartito per la battuta di pesca. Secondo la ricostruzione del comandante quando la motovedetta tunisina si è avvicinata alla zona in cui erano l'Anna Madre e l'altro peschereccio Aliseo gli equipaggi hanno dovuto tagliare le reti e sono fuggiti prendendo direzioni diverse per ''salvare'' almeno uno dei due pescherecci. L'Aliseo ha dato l'allarme alla marina militare che intervenendo ha consentito all'Anna Madre di non essere abbordato.