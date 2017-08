Migranti, neonato morto a Bolzano

BOLZANO, 4 AGO - Tragedia in una struttura per profughi a Bolzano, dove un bebè di appena due settimane è morto, probabilmente soffocato dal suo rigurgito. Come scrive il quotidiano Dolomiten, la mamma, una profuga nigeriana, ospite con il suo piccolo dall'hotel Alpi ha notato che il bimbo non respirava più e ha lanciato l'allarme. Nonostante lunghi tentativi di rianimazione, il medico d'urgenza non è riuscito a salvare la vita del bebè. E' stata disposta un'autopsia.