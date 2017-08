Estate: in vacanza 34,4 milioni di italiani (+3,2%)

ROMA, 4 AGO - Oltre 34 milioni di italiani (23,6 milioni di maggiorenni e 8,1 di minorenni) si concederanno una vacanza quest'estate. Si tratta del 56,6% dei connazionali, con un aumento del 3,2% rispetto allo stesso periodo del 2016. Nel 78,6% dei casi (più di 27 milioni) rimarranno in Italia (contro il 74,5% del 2016), mentre il 21,2% (quasi 7,3 milioni) andrà all'estero. Emerge dall'indagine last-minute di Federalberghi. Il giro di affari si attesta sui 22 miliardi (in crescita del 2,2% rispetto al 2016). Il mare è la meta preferita. "Il bilancio positivo dei mesi di giugno e luglio e le previsioni relative ai mesi di agosto e settembre confermano che l'estate 2017 sarà caratterizzata da un'ottima performance" dice il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca. "Agosto si conferma il mese per eccellenza dedicato alle vacanze - continua il presidente degli albergatori - ma si rileva anche un'apprezzabile crescita del mese di settembre, scelto dal 12,4% degli italiani (contro il 9,2% del 2016) per trascorrere la propria vacanza principale. Si tratta di un dato che lascia ben sperare e che merita di essere accompagnato con adeguate politiche di destagionalizzazione". "Il complesso degli indicatori disponibili - aggiunge Bocca - conferma che l'Italia conserva la sua attrattività, sia per il turismo interno che per il turismo internazionale, ed è inoltre percepita come un paese sicuro. Sono numeri importanti che fanno riflettere. L'economia del turismo continua a creare posti di lavoro e a distribuire ricchezza nonostante i mille ostacoli disseminati sul percorso. E' in queste circostanze che bisogna spingere sull'acceleratore e fare di tutto per non perdere l'abbrivio".