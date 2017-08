Renzi, Cav scelta tra populisti e Ppe

ROMA, 4 AGO - "I selfie con Salvini sono quelli con un leader populista europeo e Berlusconi deve decidere se stare con i popolari europei o con i populisti". Così Matteo Renzi a Radio Anch'io. Quanto al ritorno del Cavaliere, per il segretario Pd "andiamo a periodi: ora Berlusconi per tutti è considerato tornato mentre prima era finito". "Io credo che - ha aggiunto Renzi - quell'area pur cambiata è ancora presente nel paese ma io ho sempre criticato i miei per antiberlusconismo e quindi figuriamoci se lo diventerò ora. Certo mi chiedo se Berlusconi ha realizzato le tante promesse fatte".