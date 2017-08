E.League: Daspo per 14 tifosi romeni

MILANO, 4 AGO - Daspo immediato per 14 tifosi romeni ieri prima dell'incontro di Europa League Milan-Craiova. La polizia è intervenuta all'ostello Lion in viale Abruzzi, su richiesta del gestore, per segnalare che circa 20 persone di nazionalità romena, a Milano per assistere alla partita, già dalla notte trascorsa avevano recato disturbo agli altri ospiti, in particolare a ragazze, e avevano compiuto danneggiamenti. In 26 sono stati accompagnati in Questura: i 14 effettivamente alloggiati nella struttura sono stati denunciati per danneggiamento e violenza privata. Il Questore, Marcello Cardona, ha adottato un 'Daspo' "con divieto ad accedere a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell'Unione Europea, ove si disputeranno manifestazioni calcistiche delle maggiori competizioni nonché presso il luogo di concentramento convenuto dai tifosi organizzati interessati alla trasferta verso la località ove si disputerà la manifestazione calcistica e alla Stazione di Milano Centrale".