'Tapiro' a Ferrero dopo decadenza Samp

ROMA, 7 APR - 'Tapiro d'Oro' a Massimo Ferrero, 'premiato' da Striscia la notizia per aver perso la carica di presidente della Sampdoria, decaduto dall'incarico dopo il crac della compagnia aerea Livingston, appartenente alla Fg Holding di Ferrero. Raggiunto dal Tapiroforo Valerio Staffelli a Bogliasco, l'imprenditore (questa sera su canale 5 h.20.45) ha risposto che "sono e sarò sempre il presidente della Sampdoria, l'iperpresidente. Qui non è fallito nessuno, questo è un provvedimento di un patteggiamento di una compagnia aerea. Non c'è stato nessun crac, è stata messa in amministrazione controllata".