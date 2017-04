Privatizzazioni: tavolo tecnico su partecipazioni a Cdp

ROMA, 7 APR - Conferire a Cdp la gestione di partecipazioni e di parte del portafoglio investimenti del settore pubblico. E' l'ipotesi allo studio di un gruppo di lavoro misto Mef-Cassa che, a quanto si apprende, sta valutando la fattibilità tecnica dell'operazione. Decisioni non sono state prese, ma l'ipotesi potrebbe permettere di superare i dubbi politici sulle privatizzazioni, garantendo la difesa e la crescita delle società strategiche e la riduzione del debito. I tempi sarebbero comunque lunghi e per questo il Def potrebbe non fornire indicazioni sul progetto. (ANSA).