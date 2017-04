Fi, incostituzionale Dl su l. elettorale

ROMA, 7 APR - "Intervenire sulla legge elettorale per decreto non si può, semplicemente perché è la Costituzione ad impedirlo. L'articolo 72, quarto comma, della nostra Carta vieta, infatti, i decreti legge in materia elettorale". Lo dichiara il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto. "Il referendum del 4 dicembre scorso dovrebbe aver dimostrato che l'efficientismo senza sostanza non premia, specie quando si impongono tappe forzate su questioni che riguardano la democrazia e la rappresentanza. Il Pd esca dal suo congresso permanente e discuta in una logica di pari dignità, con tutte le proposte sul tavolo", conclude.