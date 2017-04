Snai: Juve, en plein Stadium vale 2,05

ROMA, 7 APR - Juventus, caccia all'en plein. Fra i vari record raggiungibili dalla squadra di Allegri c'è anche il filotto stagionale di vittorie casalinghe: finora sono 15 su 15 e la serie si allunga alla stagione scorsa per arrivare a 31 successi consecutivi. Una marcia che ha indotto i quotisti Snai a proporre la scommessa sul "percorso netto" bianconero allo Stadium. Per arrivare al traguardo mancano solo quattro partite e i 4 successi valgono 2,05 su Snai, anche se l'ipotesi più probabile, a 1,90, prevede tre vittorie e uno stop. All'Olimpico di Roma lo scontro diretto in chiave Champions fra Lazio e Napoli vede un testa a testa: per i quotisti Snai prevale di poco il '2' azzurro, a 2,50, con la Lazio che segue a 2,75 e il pareggio a 3,50. Giornata con buoni auspici per Roma, Inter e Milan. I giallorossi sono favoriti al Dall'Ara contro il Bologna a 1,40; l'Inter (a 1,30) nella trasferta di Crotone e il Milan (1,25) in casa contro il Palermo.