Stoccolma: camion sulla folla, 'almeno tre morti'

ROMA, 7 APR - Ci sarebbero almeno tre morti a Stoccolma dopo che un camion ha investito la folla in una strada commerciale del centro. Lo riportano i media locali citati, tra gli altri, da Guardian e SkyNews. Non si hanno conferme ufficiali. Il camion ha falciato la folla nella strada pedonale Drottninggaten (Via della Regina) nel centro di Stoccolma. Secondo le prime ricostruzioni sui media svedesi, il tragitto tra Kungsgatan e Olof Palme Street è coperto di vetri rotti, segni di pneumatico lasciati dal mezzo pesante. I corpi di alcune vittime, secondo un testimone citato dal quotidiano Dagens Nyheter, sono stati coperti con sacchi per la spazzatura. Polizia e vigili del fuoco hanno evacuato la zona zona e stanno compiendo una vasta operazione di 'bonifica' dell'area.