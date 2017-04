Roma:Monchi,Spalletti stagione magnifica

ROMA, 07 APR - "Con Unai Emery ho lavorato per tre anni e mezzo in maniera magnifica. Abbiamo vissuto in simbiosi totale e abbiamo raggiunto traguardi inimmaginabili. Mi piacerebbe tornare a lavorare con lui perché è un allenatore magnifico e ai direttori sportivi piacciono i bravi allenatori". Così l'ex ds del Siviglia, Monchi, al portale iberico 'estadiodeportivo.com'. Il dirigente ha invece dribblato la domanda sulla Roma e sul futuro tecnico della società giallorossa, dove secondo radio-mercato andrà a lavorare: "Spalletti? Della Roma preferirei non parlare perché non sono lì. C'è un direttore sportivo che è Massara. Non è giusto o opportuno parlare di questo. Conosco il lavoro di Spalletti e so che sta facendo una stagione magnifica. Con la Roma ho avuto giusto un paio di contatti per sapere quello che vogliono da me e per ascoltare quello che posso dare".