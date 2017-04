Diffida a moschea Mestre, 3 giorni per cessare attività

VENEZIA, 7 APR - Dovrà cessare l'attività di culto entro tre giorni da oggi la piccola moschea di via Fogazzaro a Mestre, nota per essere stata frequentata anche da alcuni dei kosovari della cellula jihadista sgominata a Venezia la scorsa settimana. La diffida è stata consegnata stamane dalla polizia municipale di Venezia ai rappresentanti della comunità bengalese, proprietaria dei locali. Il provvedimento impone la cessazione dell'attività "non conforme alla destinazione d'uso". Il centro, in sostanza, potrebbe restare aperto per le attività di carattere "direzionale", comprendenti quelle culturali, per le quali c'è l'autorizzazione. Il problema è proprio questo: il centro si è via via trasformato in luogo di preghiera, meta di un gran flusso di fedeli musulmani di diverse etnie, e ciò ha scatenato la protesta dei residenti, che ne hanno chiesto la chiusura.