Pioli, Champions era già difficile prima

MILANO, 7 APR - "La Champions era un sogno difficile. La matematica non ci condanna ma se prima era difficile, ora lo è ancora di più": lo dice il tecnico dell'Inter Stefano Pioli nella conferenza stampa della partita contro il Crotone. "Si dimentica troppo facilmente - sottolinea l'allenatore - il percorso che abbiamo fatto". Pioli difende anche Brozovic, nonostante il tocco di mano che ha condannato i nerazzurri contro la Sampdoria: "E' un errore gravissimo che pesa, ma è rimasto in partita per tutta la gara, ha corso più di tutti, gioca verticale. Deve sicuramente trovare un equilibrio mentale migliore". (ANSA)