Scuola: Gentiloni, completata riforma

ROMA, 7 APR -"Con questo atto e con il lavoro fatto in questi mesi dalla ministra Fedeli insieme alla presidenza e ad altre strutture del governo, si completa e si vara definitivamente la riforma della scuola. Rappresenta una notevole iniezione di qualità nella nostra scuola". Lo dice il premier Paolo Gentiloni in conferenza stampa dopo il Cdm che ha approvato in via definitiva otto decreti attuativi della Buona scuola.