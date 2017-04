Atalanta:Gasperini, Sassuolo è uno snodo

ZINGONIA, 7 APR - "Non facciamoci ingannare dalla classifica del Sassuolo, è una squadra che ha valori importanti e gioca libera da obiettivi. Oltretutto ha recuperato i suoi uomini chiave": alla vigilia dell'anticipo del sabato, Gian Piero Gasperini mette in guardia la sua Atalanta lanciata verso il traguardo europeo: "Credo che sia una partita fondamentale come ormai tutte quelle che rimangono, veniamo da un turno positivo in cui abbiamo preso vantaggio su due concorrenti dirette: vincere significherebbe potersela giocare nell'ultimo mese", afferma il tecnico nerazzurro, riferendosi alle due milanesi senza nominare. Promessa in chiusura sul fenomeno social della Papu Dance: "Se andiamo in Europa ci mettiamo sul cubo".(ANSA).