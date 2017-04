Caso Juve: Appendino, non ho visto carte

ROMA, 7 APR - "Per Rosy Bindi la malavita organizzata si è infiltrata nella Juventus? Lei è responsabile di ciò che dice e avrà motivi per dirlo, non sta a me giudicare perché non sono nella commissione antimafia e non ho visto quelle carte". Lo ha dichiarato la sindaca di Torino, Chiara Appendino, commentando gli sviluppi dell'inchiesta sui presunti rapporti tra la Juventus e alcuni esponenti della 'ndrangheta per la gestione di biglietti e abbonamenti. "C'è una commissione che sta facendo un lavoro - ha sottolineato la Appendino parlando a margine dell'incontro con gli studenti dell'istituto comprensivo Vivaldi-Murialdo al centro sportivo delle Fiamme Gialle, a Castelporziano - Ci sono altri enti preposti ad appurare la veridicità o meno di quanto sta emergendo. Finché non ci sono delle conclusioni non spetta a un sindaco giudicare. Altrimenti sarebbe un giudizio di pancia e non sulla base di elementi. Non voglio sottrarmi, non avrò problemi a commentare quando si conosceranno i dettagli della vicenda.