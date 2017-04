Bancarotta Seat Pg, 15 rinvii a giudizio a Torino

TORINO, 7 APR - Quindici rinvii a giudizio sono stati disposti oggi a Torino al termine dell'udienza preliminare per il crac di Seat Pagine Gialle. Fra gli imputati, che saranno chiamati a rispondere di bancarotta fraudolenta, figurano l'ex presidente Enrico Giliberti e l'ex ad Luca Maionchi. Il processo comincerà il 27 settembre. Il pm Valerio Longi contesta l'esito di una assemblea del 2004 con cui l'azienda deliberò la distribuzione ingiustificata di un dividendo, atto che generò "una esposizione finanziaria insostenibile". Il danno è stato quantificato in 3 miliardi e 578 mila euro. Nel 2013 Seat Pg fu ammessa al concordato preventivo. Alla scorsa udienza il gup Maria Francesca Abenavoli respinse tutte le 400 richieste di costituzione di parte civile presentate da circa 400 azionisti affermando, sulla base di quanto prevede il codice civile e la giurisprudenza della Cassazione civile, che non potevano rivendicare un danno diretto.