Cassimatis, da ieri sospesa dal M5s

ROMA, 7 APR - "Ieri sera mi è arrivata la mail di sospensione dal Movimento". Lo ha detto Marika Cassimatis, ex vincitrice delle Comunarie del M5s esautorata da Beppe Grillo entrando a palazzo di giustizia a Genova per l'udienza sul ricorso per la riammissione della sua lista. Ieri sera con un post sul blog Grillo ha annullato le comunarie in cui Cassimatis aveva battuto il candidato Pirondini dicendo che non erano state precedute da un preavviso di 24 ore e che non possono essere ripetute perché Cassimatis è stata sospesa.