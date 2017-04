Siria: Marcon, governo riferisca in Aula

ROMA, 7 APR - "Il lancio di 59 missili americani sulla Siria rischia di provocare gravi tensioni e un'escalation internazionale senza peraltro risolvere il nodo della guerra in Medio Oriente e impedire le criminali azioni siriane contro la popolazione civile. Chiediamo che il governo venga a riferire in Parlamento a spiegare le sue posizioni e che cosa intenda fare per sostenere l'unica strada possibile: la strada delle Nazioni unite contro ogni unilateralismo, la strada del negoziato e della soluzione politica contro la guerra, la strada della azione comune della comunità internazionale contro ogni avventurismo delle grandi potenze". Lo afferma il capogruppo di Sinistra Italiana-Possibile a Montecitorio Giulio Marcon.